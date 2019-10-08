Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

"Bizim batağa girdiğimizi görmekten en çok onlar mutlu olurdu"

Başkan Trump, Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölgede 50 civarında ABD askeri bulunduğunu ve bunlara zarar gelmesini istemediğini belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a bizden kimseye zarar vermemelerini, bunun büyük bir sorun olacağını söyledim. Türkiye uzun süredir düşmanı olan PKK ile savaşıyor. Tüm bunların Obama yüzünden başladığına dair bugün bazı haberler okudum. Obama, Türkiye ve PKK arasında bir savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Daha önce Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin ekonomisine büyük zararlar verdiğini savunan Trump, "Türkiye'ye bizim düşündüğümüzün dışında bir şey yaparlarsa, büyük oranda yok edilmiş bir ekonomi ile karşı karşıya kalacaklarını söyledim." diye konuştu.

Trump, ABD'nin DEAŞ'ı büyük oranda yendiğini ifade ederek, artık bu konuda işin bölgedeki diğer ülkelere düştüğünü belirtti.

"Artık eve dönme zamanı"

Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine DEAŞ mensubu vatandaşlarını almaları gerektiğini söylediğinin ancak bu ülkelerin bunu kabul etmediğinin altını çizen Trump, ABD'nin elinde şu anda aileleri ile birlikte yaklaşık 60-70 bin DEAŞ mensubu olduğunu vurguladı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'artık bunlar sizin sorumluluğunuzda olacak' dedim. Kimler sorumlu olacak? Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve bu bölgedeki herkes sorumlu olacak. DEAŞ tüm bu ülkelerin can düşmanı. Ve tüm bu ülkeler en az bizim kadar DEAŞ'tan nefret ediyor." diye konuştu.

"İstişareler yaptım"

Trump, Suriye kararı konusunda ilgili kişilerle istişareler yaptığına dikkati çekerek, "8 ay önce de bu kararı verdiğimde yine istişare etmiştim. 2 bin kadar askerimizi orada bıraktık ve sonra onları yavaş yavaş azalttık fakat ne zaman ki DEAŞ’ı yendik, orada 40 yıl daha kalmak istemediğimi söyledim. Kalsak bir şey değişmeyecekti, sonuç aynı olacaktı." dedi.

Trump, bölgede polislik yapmak istemediklerini vurgulayarak, "Oradaki askerlerimizi artık evlerine getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, PKK'yı kastederek, "Türkiye ile bazı Kürtler arasında uzun yıllara dayanan doğal bir savaş var." değerlendirmesini yaptı.

"Artık eve dönme vakti"

ABD’nin oradan ayrılıyor olmasından en fazla Rusya ile Çin'in hayal kırıklığı yaşadığını savunan Trump, "Bizim batağa girdiğimizi görmekten en çok onlar mutlu olurdu. Burada milyarlarca dolar harcadığımızı görüp seviniyorlardı. Şu anda yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Artık eve dönme vakti geldi." dedi.

Trump ayrıca Suriye veya başka bir ülkeden bir Amerikan askerinin ölüm haberini almanın kendisi için en zor şey, bu askerlerin ailelerine taziye mektubu yazmanın da çok zor olduğunu söyledi.

Donald Trump, "Orada istediğiniz kadar kalın sonunda aynı şey olacaktı. Eğer kalsanız sonunda yine aynı sorunlarla yüzleşecektiniz. O yüzden şu anda doğru olan şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ben tüm seçim süreci boyunca bunları söyledim zaten, bazılarına sürpriz olsa da ben bunları söylemiştim." şeklinde konuştu.

AA