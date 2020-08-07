Dünya Trump, TikTok'u yasaklayan kararı imzaladı

Trump, TikTok'u yasaklayan kararı imzaladı

Dünya

Trump, TikTok'u yasaklayan kararı imzaladı

ABD'de Donald Trump, TikTok'un ülkede faaliyet göstermesini yasaklayan kararı imzaladı.

07 Ağustos 2020, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un sahibi ByteDance ve WeChat’in sahibi Tencent’in ABD’de faaliyet göstermesini yasaklayan karara imzayı attı. Kararla birlikte iki şirketin ABD faaliyetleri 45 gün içinde sonlanacak.

Yasa, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bölümünü satmak için Microsoft ile pazarlık yaptığı bir dönemde çıkarıldı. İki kararnamede de ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ''ulusal güvenliği korumak'' için katı önlemler alması gerektiğinin altı çizildi.

TikTok ABD'deki yasal düzenlemenin ardından açıklama yaptı. Karara ilişkin "şok olduklarını” ve "hukukun üstünlüğünün askıya alınmaması için tüm yolları deneyeceklerini” belirten Tik Tok, hukuki yollara başvuracaklarına dikkat çekti. 

WeChat'in sahibi olduğu Tencent şirketi ise "Kararı tümüyle kavrayabilmek için henüz incelediklerini” belirtti.

DHA

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