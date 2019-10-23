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Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

ABD Başkanı Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." dedi

23 Ekim 2019, Çarşamba 01:47
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Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında bulundu. 

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

AA

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