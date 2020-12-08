Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı. Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurt dışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

AA







