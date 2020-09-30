Trump ve Biden ilk kez karşı karşıya geldi

Vergi konusundan, corona virüs aşısına kadar ABD iç siyasetinin tartışıldığı münazara sonrası anketler merak edilir hale geldi. CNN TÜRK'e bağlanan Milliyet Gazetesi yazarı Ali Çınar, "Joe Biden'ın kazançlı olduğunu söyleyebilirim. Başkan Trump stresli ve gergindi." dedi. Öte yandan Trump ve Biden iki kez daha kozlarını paylaşacak.

Donald Trump: Net olarak söyleyeyim seçimi kazandık. Herkesin saygısını kazanmış bir adayımız var. Seçimden sonra da yapsak olabilir. Harika bir yargıç olacak ve daha önce o mahkemede görev yapmış herkes kadar iyi olacak. Seçimi biz kazandığımız için haklı olan biziz.

Joe Biden: Amerikan halkının kimin aday olacağını belirleme hakkı vardı. ABD senatörlerini onaylarlar. Şimdi böyle bir şansları olmayacak seçimlerin ortasındayız. Tehlike şurada Başkan'ın da belirttiği gibi sağlık sigortasını yok etmeye çalışıyor. 20 milyon kişiyi sağlık sigortası hakkından bırakmış olacak. Sağlık sigortasını yok etmeye çalışıyor. Gösterdiği aday son derece iyi gözüküyor. Fakat sağlık sistemi anayasal değildir diyor. Son derece tehlikeli gözüküyor. Hamilelerin çok daha fazla ödeme yapması gerekecek. Benim önerim şu: Bizim sağlık sigortasını genişletmemiz gerekiyor. 23 meslektaşım ile bunu konuştuk. Benim önerim altımda özel sağlık sigortaları devam edecek. Ben şu an Demokrat Parti benim, partiyi ben temsil ediyorum. Daha önce sağlık sorunu olanların sigortaya erişmesini engellemek istiyorlar. Covid salgını varken bu kişilere ne olacak?

"İlaç fiyatları azalacak"

Trump: Çok önemli adımlar attık. Sembolik bir durum yok. Size daha önce tarihte hiçbir başkanın yapmaya cesareti olmadığı bir şey yapıyorum. İlaç fiyatları yüzde 90 azalacak. Sudan ucuz olacak. Reçete ile satılan fiyatları düşüreceğiz. Obamacare hiçbir işe yaramıyor. Biz daha iyi bir duruma getirdik.

Biden: 20 milyon kişi sağlık sistemini Obamacare yoluyla elde etmekte. Bunu yok etmeye çalışıyor. Tek bir planı bile yok, nasıl yapılacağını bilmiyor. Sağlık sistemiyle ilgili olarak hiçbir planı yok. Seçildiğinden beri herhangi bir şey yapmadı.

Gündem corona virüs

Biden: Şimdi 200 bin ölü diyoruz. Günde 40 bin kişi coronaya yakalanıyor. Neredeyse bin kişi hayatını kaybediyor. Başkan'ın bir planı yok. Şubat ayında bu krizin ne kadar ciddi olacağını biliyordu. İnsanları uyarmak yerine harekete geçmedi. Bize ne kadar iyi bir iş çıkardığını söyledi. Peki o dönemde ne yaptı, sürekli bekledi. Mart ayında neleri yapmamız gerektiğini söylemiştim. Koruyucu ekipmanları sunmamız gerekiyor çalışanlara. Artık olduğumuz yerden çıkıp Beyaz Saray'a gidip gerekeni yapmanız gerekiyor. Aşı konusunda konuşacak olursak hiçbir şekilde güvenmiyorum.

Trump: Eğer sizi dinlemiş olsaydık milyonlarca kişi ölmüş olacaktı. Çin'de Rusya'da kaç kişinin öldüğünü bilmiyorsunuz. Size gerçek rakamları söylemiyorlar. Birçok demokrat valiler de harika iş yaptığımı söyledi. Bizim tarafımızda olmayan insanlar bile bunu söyledi. Aşıya birkaç hafta kalmışken tedavide çok daha az ölüm oranları görüyoruz. Şirketlerle konuştum çok daha erken olacağını söylediler. Bütün firmalarla konuştum daha da hızlı gidebilirler aslında ama olay çok siyasileşti.

Ülke ekonomisi

Trump: Tarihteki en büyük ekonomiyi inşa ettik. 4 ayda 10 milyondan fazla kişi tekrar istihdam gücüne katıldı. Seçilirse ülkeyi kapatacak. İnsanlar artık hapisteymiş gibi düşünüyor. Eyaletleri açmamız lazım. Biz muazzam bir şekilde ayağa kalkıyoruz. İnsanlar okulların açılmasını istiyorlar, eyaletlerinin kapılı olmasını istemiyorlar. New York hayalet kente döndü.

Biden: Onun gibi kişiler son derece iyi götürüyor işlerini. Vergi önerisinden dolayı pazara odaklanıyor. Siz küçük kentlerinizde işlerinize odaklanıyorsunuz. Bu kişi 750 dolar vergi ödedi toplam. Görevi devraldığından beri işsizliği bu kadar arttıran ilk ABD başkanı olacak. Şunu söylüyor: İşletmelerimizi açıyor. Neden ekonomiyi açmak istiyor? Neden ABD halkına odaklanmak istemiyor. Corona krizi yönetilemeden ABD yönetilemez. Maskelerin verilmesi gerekiyor öğretmenlere hayır bunu yapamayız deniyor. ABD halkının ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Trump: Milyonlarca dolar gelir vergisi ödedim.

Biden: Vergi yasası onu daha az vergi ödeyecek hale getiriyor. Vergi yasalarının avantajını kullanıyor bir öğretmenden daha az vergi ödüyor. Siz ABD tarihindeki en kötü başkansınız.

Ülkedeki ırkçılık

Biden: Burada eşitlik söz konusu. Biz hiçbir zaman herkes için eşitlik istemekten vazgeçmedik. Amerikalıları düşünün sizin de bildiğiniz gibi genç bir kişi hayatını kaybetti, öldürüldü. Floyd öldürüldüğünde barışçıl protestolar vardı. Alanından çıktı ve orduyu kullandı. Kilisenin yöneticileri devreye girdiler. Siz insanları bölmek için kullandınız. Sistemli bir adaletsizlik var bu ülkede. Polislerin çoğu her gün hayatlarını riske atıyorlar. Başkan olarak ben Beyaz Saray'da bir araya getireceğim ve birlikte çalışacağız. Çözüm getireceğiz.

Trump: Siz onlara yırtıcı dediniz! Tarihte herkesten kötü davrandınız. Hiçbir cumhuriyetçinin olmadığı kadar popülerim siyahiler arasında. Sizi destekleyen bir tane bile kolluk kuvveti yok. İnsanların dükkanlarını yakıp öldürmek barışçıl protesto mu oluyor?











