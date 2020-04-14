Trump, 'Yaptığım her şey doğruydu' dedi

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı. Virüsün sıcak noktaları New York, New Jersey, Louisina ve Michigan’da hastaneye kaldırılanların azaldığına dikkati çeken Trump, "Tüm ülkede grafiklerdeki artışı azalttık. Bir istikrar yakalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan toplam test sayısının 3 milyonu aştığını aktaran Trump, günlük test kapasitelerinin de 150 bin civarında olduğunu belirtti.

Trump, Amerikan basınında çıkan, "Trump, uyarılara rağmen virüse karşı önlem almakta gecikti" yönündeki haberleri de şiddetle reddetti. Konuşmasında, "Benim yaptığım her şey doğruydu" ifadesiyle kendisini sık sık savunan Trump, şunları söyledi:

11 Ocak'a bakıyorsunuz ABD'de hiçbir ölüm ya da vaka yok. 17 Ocak haftasına bakıyorsunuz aynı şekilde. Buna rağmen ilk vakanın çıkmasının hemen ardından 31 Ocak'ta Çin'den gelenlere sınırlarımızı kapattık. Joe Biden ve Demokratlar beni ırkçılıkla suçladı. Ne yapsaydım, ortada hiçbir şey yokken, tarihindeki en iyi günlerini yaşayan ekonomimizi mi kapatsaydım?

Basın toplantısında Beyaz Saray ekibinin hazırladığı ve virüsün boyutlarını Trump ciddiye alırken, basının küçümsediğini savunan bir video da gösterildi.

AA





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