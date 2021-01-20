Dünya Trump yeni parti kuruyor! İsmi bile belli

Trump yeni parti kuruyor! İsmi bile belli

Dünya

Trump yeni parti kuruyor! İsmi bile belli

Bugün Beyaz Saray'a veda edecek olan Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında. Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına göre partinin ismi bile belli.

20 Ocak 2021, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.

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Patriot Party (Vatansever Parti)

Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot Party (Vatansever Parti)" olacağını söyledi.

ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Parti'deki bazı isimlerle ters düşmüştü. 

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı. 

Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak. 

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