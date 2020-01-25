Trump yönetimi makarnayı sebzeden saydı

ABD'de Donald Trump yönetimi tarafından oluşturulan yeni yönetmelik taslağına göre ilkokullarda verilen ücretsiz öğle yemeği menüsünde, makarnalar sebze yemeği kategorisinde, patates ise meyve kategorisinde değerlendirilecek. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Meyve ve sebzenin tanımını bir hayli genişletecek yeni kararla, israfın azaltılması hedefliyor. ABD Tarım Bakanlığı, yiyeceklerin kategorilerini değiştirmenin, çocukların yemek istemedikleri yiyecekleri 'tepside bırakmalarının' önüne geçeceğini tahmin ediyor. Okul bölgeleri ve yönetimlerinden gıda atığı konusunda sıkça uyarı aldıklarını belirten ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, "Bize, öğrencilere besleyici ve iştah açıcı yemekler sağlamak için daha sağduyulu bir esnekliğin gerekliliğini ilettiler. Biz de dinledik ve şimdi işe başlıyoruz.” ifadesinde bulundu.

Daha fazla hamburger ve pizza

Yönetmelikle birlikte okulların gıda programlarını düzenleyen beslenme uzmanlarının daha esnek davranabileceği, çünkü çocukların sevdiği yemekleri menüye daha fazla koyabilecekleri belirtiliyor. Örneğin kahvaltıda, patates ya da diğer nişastalı gıdalar meyvelerin yerine konabilir. Öğle yemeklerinde içinde hiç sebze olmayan makarnalar bile sebze yemeği kategorisinde değerlendirilebilir. Öğrencilerin seçim yapabildikleri 'À la carte' menülerde ise öğle yemeklerinde çocuklar, haftanın daha fazla günü pizza, hamburger, patates kızartması gibi fast food gıdalar yiyebilecek.

ABD'de bulunan bir devlet okulunda, sıradan bir öğle yemeği

Yeni yönetmelik, 2012'de bir önceki first lady Michelle Obama'nın teşviğiyle yürürlüğe giren okullarda obeziteye karşı sağlıklı beslenme yönetmeliğini iptal niteliği taşıyor. Obama'nın önayak olduğu, gençlerin şişmanlamasını önlemek amacıyla başlattığı "Let's Move!" (Haydi Harekete Geçelim!) sağlıklı yaşam kampanyası dahilinde mevye ve sebze öğrenci menülerine daha fazla yer almaya başlamıştı.



