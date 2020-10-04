Dünya Trump'a bir şok daha! Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi

Trump'a bir şok daha! Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi

Dünya

Trump'a bir şok daha! Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

04 Ekim 2020, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Trump’ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

AA


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