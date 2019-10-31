Trump'a kötü haber... Azil süreci başladı ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' ifadesini kullandı