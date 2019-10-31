Trump'a kötü haber... Azil süreci başladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' ifadesini kullandı

31 Ekim 2019, Perşembe 19:42
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Trump'a kötü haber... Azil süreci başladı

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı.

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