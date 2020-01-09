ABD'de bir grup psikoloji uzmanı, Kongre'yi Trump'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı yönünde uyardı. Dünya Akıl Sağlığı Komisyonu üyeleri, Kongre'den Trump'ın görevlerini devam ettirecek kapasitede olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir akıl sağlığı muayenesinden geçmesi talebinde bulundu. Uyarının, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilimin tırmandığı dönemde gelmesi dikkat çekti.

Kongrenin aldığı ikinci uyarı

Geçtiğimiz ay 350 psikiyatrist, Trump'ın azil süreci stresi nedeniyle akıl sağlığının tehlikeli bir seviyede olduğunu savunan bir mektuba imza vererek Kongre'ye sunmuştu. İngiliz The Independent gazetesinin ortaya çıkardığı metinde "Bir süredir (Trump'ın akıl sağlığı konusunda) uyarıda bulunuyoruz. ABD Kongresi derhal ve güçlü bir şekilde, daha fazla gecikmeden harekete geçmeli" ifadeleri yer alıyor. Grup ayrıca Trump ile ilgili tespitlerinin özbenliği şişirilmiş ve duygusal ihtiyaçları karşılanmamış bir kişinin iktidarını ve emir gücünü yeniden kazanmaya çalışan biriyle uyumlu olduğunu öne sürüyor. Trump'ı İran ile yaşanan kriz hakkında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada bazı kelimeleri telaffuz etmekte güçlük çektiği ve sık sık burnunu çektiği fark edilmişti.