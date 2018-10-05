Trump'ın ayağına tuvalet kağıdı yapıştı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Air One Force uçağı önündeki görüntüleri olay yarattı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağına binerken ayağına takılan peçete parçası dikkatlerden kaçmadı.
Videoyu izleyenler görüntülerdekinin tuvalet kağıdı olduğunu iddia etti.
Toplantı için Minnesota eyaletine giden Trump, makam aracından inip başkanlık uçağına doğru ilerlediği anlarda tuhaf bir gafa imza attığından habersizdi.
Merdivenlerden çıkan Trump'ın sol ayağına takılan kağıt parçası ancak başkanın uçağın kapısına ulaşıp selam verdiği sırada ayakkabısından çıktı.
ALAY KONUSU OLDU
Trump'ın ayakkabısına takılan peçete parçası bir anda sosyal medyada gündem haline geldi. Videonun yayılmasının ardından binlerce yorum yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Trump'ı alaya alan ifadelerle başkanın son gafına göndermelerde bulundu.