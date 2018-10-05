Trump'ın ayağına tuvalet kağıdı yapıştı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air One Force uçağı önündeki görüntüleri olay yarattı.

05 Ekim 2018, Cuma 11:22 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 11:22
A A

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağına binerken ayağına takılan peçete parçası dikkatlerden kaçmadı.

Videoyu izleyenler görüntülerdekinin tuvalet kağıdı olduğunu iddia etti.

Toplantı için Minnesota eyaletine giden Trump, makam aracından inip başkanlık uçağına doğru ilerlediği anlarda tuhaf bir gafa imza attığından habersizdi.

Merdivenlerden çıkan Trump'ın sol ayağına takılan kağıt parçası ancak başkanın uçağın kapısına ulaşıp selam verdiği sırada ayakkabısından çıktı.

ALAY KONUSU OLDU

Trump'ın ayakkabısına takılan peçete parçası bir anda sosyal medyada gündem haline geldi. Videonun yayılmasının ardından binlerce yorum yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Trump'ı alaya alan ifadelerle başkanın son gafına göndermelerde bulundu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.