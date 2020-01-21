Trump'ın başına konan ödül hakkında ABD'den açıklama
İranlı milletvekilinin ABD Başkanı Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül konduğunu açıklamasına ABD'den yanıt geldi.
İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh parlamentoda, "Kerman eyaletindeki insanlar adına Trump'ı öldüren herkese 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
İranlı vekilin açıklamasına ABD'den yanıt geldi. ABD'li elçi İranlı vekilin bu açıklamasına cevap olarak, "Bu açıklama çok saçma. Bu rejimin temellerinde teröristlerin olduğunu ortaya koyuyor. İran'da rejim artık kendini değiştirmeli" ifadelerini kullandı.