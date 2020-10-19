Dünya Trump'ın bu hareketi olay oldu

Trump'ın bu hareketi olay oldu

Dünya

Trump'ın bu hareketi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar kameraya yansıdı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım" ifadesini kullandı. 

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160 dolarlık bağışta bulundu 

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

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