ABD medyasından Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladı.

Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin ortaya çıkan ses kayıtlarında ağabeyi, hakkında ‘zalim' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Maryanne'in ağabeyi Trump’ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdi. Maryanne kayıtlarda o iddialara ilişkin "Bir yıllığına Fordham'a gitti, sonra başkası sınava girdiği için Pennsylvania Üniversitesi'ne gitti. SAT ya da her neyse. Ben böyle düşünüyorum. İsmi bile hatırlıyorum" derken duyuluyor.

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Trump hakkında "Too Much and Never Enough" isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.

ABD medyasından Washington Post tarafından yayınlanan ses kayıtlarında Trump’ın başkanlığı hakkında konuşan kardeşi Maryanne'in "Hiçbir ilkesi yok. Yok. Lanet olası tweetleri ve yalanları. Aman Tanrım. Çok özgürce konuşuyorum ama biliyorsun. Hikayelerinin değişimi. Eksikliği. Yalanlar" ifadelerini kullandı.