İletişim uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortalama konuşma süresinin, düşman listesine eklenen isimlerin artmasına paralel olarak uzadığını ortaya koydu. 2020 başkanlık seçimleri kampanyasına hız veren Trump'ın, 2016'da 59 dakika olan ortalama konuşma süresinin, bu sene 80.7 dakikaya çıktığı belirlendi. Trump, bugüne kadarki en uzun konuşmasını 2019'da Muhafazalar Poliitik Hareket Konferansı'nda yapmıştı. Trump'ın bu konuşması 2 saat sürmüştü. Trump, aynı zamanda ABD Kongresi'nde en uzun 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan başkan rekorunu elinde tutuyor. Teksas Teknoloji Üniversitesi'nden iletişim profesörü ve 'Twitter Başkanlığı: Donald J Trump' kitabının yazarı Brian Ott, Trump'ın konuşmalarının daha çok başkalarına saldırı niteliğinde olduğunu ve şimdi ise eskisinden daha çok düşmanı olduğunu belirtiyor. Bu durum, Trump'ın konuşmalarının haliyle uzamasıyla sonuçlanıyor.

'Başkan gibi konuşmak sıkıcı'

Trump'ın uzun konuşmaları, bazen en sadık destekçileri tarafından bile tepkiyle karşılanıyor. Trump'ın geçtiğimiz hafta Kuzey Karolina'da düzenlenen bir mitinginde, katılımcıların 67 dakika süren konuşmasından sıkıldığı ve bazı koltukların konuşmanın bitimine 20 dakika kala boş kaldığı görülmüştü. Trump, bir mitinginde sıradan bir başkanlık konuşması yapmanın kolay olduğunu, ancak bunun 'sıkıcı' olacağını söylemişti.







