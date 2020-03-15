Dünya Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı

Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı

Dünya

Trump'ın koronavirüs testi 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

15 Mart 2020, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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