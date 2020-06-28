Dünya Trump'ın paylaşımı Facebook CEO'su Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump'ın paylaşımı Facebook CEO'su Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Dünya

Trump'ın paylaşımı Facebook CEO'su Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

ABD'de onlarca şirket, Başkan Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımlarını silmeyen Facebook'tan reklamlarını geri çekince Zuckerberg, 7,2 milyar dolar kaybetti.

28 Haziran 2020, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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ABD'de onlarca şirket, Başkan Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e faturalandırıldığı ve Zuckerberg'in 7,2 milyar dolar kaybettiği ifade edildi.

Twitter, Trump'ın paylaşımlarını sınırlandırdı 

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, protestolara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yağma başlarsa ateş açarız" dedi ve Twitter, tarihte ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını "şiddet içerdiği" gerekçesiyle sınırlandırdı.

Facebook sınırlandırmadı 

Twitter'ın bu adımının ardından gözler Facebook'a ve Mark Zuckerberg'e çevrildi ancak Zuckerberg, Trump'ın söz konusu paylaşımının Facebook kurallarını ihlal etmediğini belirterek paylaşımı silmedi ya da sınırlandırmadı.

Zuckerberg'in serveti 7,2 milyar dolar eridi

ABD'de onlarca şirket, paylaşımın silinmemesi üzerine Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın da finansal olarak Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e yansıdığı ifade edildi. Facebook'un hisselerinin yüzde 8,3 değer kaybettiği ve Zuckerberg'in servetinden 7,2 milyar dolar kaybettiği ve toplam servetinin 82,9 milyar dolara düştüğü ifade edildi. Öte yandan, Zuckerberg'in dünyanın en zenginleri listesinde de 4'üncü sıraya gerilediği aktarıldı.


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