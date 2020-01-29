Plan Türkiye'de de büyük ses getirdi ve tepki topladı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde de protestolar vardı. Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı bugünü "öfke ve grev günü" ilan etti. Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi.

Abluka altındaki Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı. Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti.





ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.

Habib, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm planlara karşı direnişin tek yolunun Filistinlilerin ulusal ortaklık temelinde bir araya gelmesinden geçtiğini ifade etti.

İslami Cihad yöneticisi, Arap ülkelerini de Filistin meselesi ve tüm bölgeye yayılan siyonist tehdit karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.





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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.





Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi. Plastik mermiyle yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



