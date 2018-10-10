Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Novak, "ABD liderliğinden gelen duygusal patlamalar, yorumlar, tweetler piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor. İlkesel olarak piyasa, nasıl tepki vereceğini ve gelecekte neler olacağını anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Novak, "Eğer bu duygusal patlamalar olmasaydı, bugün pazarda geçerli olan fiyatlar daha düşük olurdu" diye ekledi.