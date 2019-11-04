Trump'ın Twitter kullanımı mercek altında
ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların yarısından fazlasının doğrudan bir kurum ve kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı.
Twitter’ı aktif kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 binden fazla paylaşımını inceleyen New York Times gazetesi, Başkan’ın sosyal medyayı aslında nefret kusmak için kullandığını ortaya koydu.
Trump’ın tweetlerinin yarısından fazlasını; kendisini eleştirenlere, aleyhindeki seçim hilesi iddialarını destekleyenlere ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi kendisine muhalefet eden isimlere saldırmak için attığı tespit edildi.
Göçmenlere tahammülü yok
Gazetenin incelemesine göre Trump, Twitter’da 570 kez göçmenlere saldırdı, 132 kez diktatörleri övdü, 36 kez medyanın halkın düşmanı olduğu söyledi ve 16 kez de kendisinin herkesin en sevdiği başkan olduğunu yazdı.
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