ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, corona virüse yakalandı.

ABD basını, O'Brien'ın evinde kendisini karantinaya aldığını bildiriyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bir aile etkinliğinde virüs kapmış olabileceği, yine haberlerde yer alan detaylar arasında.

ABD basınında çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "O'Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor" denildi.

Başkanı Trump ile yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Covid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

Halihazırda 4 milyon 234 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği ABD, dünya üzerinde en çok pozitif testin görüldüğü ülke. Aynı zamanda en çok can kaybı da ABD'de, 146 bin 935 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.



