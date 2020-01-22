Irak'ta Haşdi Şabi grubu bünyesinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları Güvenlik Sorumlusu Ebu Ali Askeri, Twitter hesabından, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i tehdit ederek, Trump’la görüşmemesini istedi.

Askeri, ABD’nin Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Berhem Salih’in ahmak Trump ve ona eşlik eden katiller zümresiyle bir araya gelmesine şiddetle karşı çıktığımızı bildirir, bu görüşmenin halkın iradesine ters olduğu ve halkın bu çeteye karşı döktüğü kanların görmezden geldiğini, Irak halkının duruşuna karşı olacağını vurguluyoruz. Ve diyoruz ki; Hoş gelmedin! Vatanın özgür evlatları, kendisini büyük ve saygın Bağdat’tan kovmasını bilecektir.”

Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına giden Berhem Salih’in, bugün Trump’la görüşmesi bekleniyor.

Neler olmuştu?

Aralık ayının son günlerinde Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’ne düzenlenen füze saldırısında 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, bazı Amerikalı ve Iraklı askerler de yaralanmıştı.

ABD saldırıdan Şii milisleri sorumlu tutmuş, Irak ve Suriye’de Hizbullah Tugayları’na ait hedefleri vurarak 25 kişiyi öldürmüştü.

Saldırının ardından Haşdi Şabi öncülüğünde bir grup ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni işgal etmişti.

3 Ocak’ta ise ABD, Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmüştü.

Irak'ta Haşdi Şabi grubu bünyesinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları Güvenlik Sorumlusu Ebu Ali Askeri, Twitter hesabından, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i tehdit ederek, Trump’la görüşmemesini istedi.

Askeri, ABD’nin Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Berhem Salih’in ahmak Trump ve ona eşlik eden katiller zümresiyle bir araya gelmesine şiddetle karşı çıktığımızı bildirir, bu görüşmenin halkın iradesine ters olduğu ve halkın bu çeteye karşı döktüğü kanların görmezden geldiğini, Irak halkının duruşuna karşı olacağını vurguluyoruz. Ve diyoruz ki; Hoş gelmedin! Vatanın özgür evlatları, kendisini büyük ve saygın Bağdat’tan kovmasını bilecektir.”

Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına giden Berhem Salih’in, bugün Trump’la görüşmesi bekleniyor.

Neler olmuştu?

Aralık ayının son günlerinde Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’ne düzenlenen füze saldırısında 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, bazı Amerikalı ve Iraklı askerler de yaralanmıştı.

ABD saldırıdan Şii milisleri sorumlu tutmuş, Irak ve Suriye’de Hizbullah Tugayları’na ait hedefleri vurarak 25 kişiyi öldürmüştü.

Saldırının ardından Haşdi Şabi öncülüğünde bir grup ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni işgal etmişti.

3 Ocak’ta ise ABD, Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe