Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Merkez Bankası'ndaki (Fed) insanların bir hata daha yapmadan önce bugünkü Wall Street Journal'daki editör yazısını okuyacaklarını umuyorum. Aynı zamanda, piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bırakmayın. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.

Dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Fed'in faiz artırımlarını eleştiren Trump, "Doların güçlü, neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve dünyanın çalkalandığı, Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi bile inanılmaz" demişti.