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Trump'tan flaş İran açıklaması: İran'ı yeniden büyük yapalım

ABD Başkanı Donald Trump "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden büyük yapalım" açıklamasında bulundu

22 Haziran 2019, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Trump'tan flaş İran açıklaması: İran'ı yeniden büyük yapalım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Trump "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi.

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