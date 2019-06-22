Trump'tan flaş İran açıklaması: İran'ı yeniden büyük yapalım
ABD Başkanı Donald Trump "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden büyük yapalım" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Trump "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...