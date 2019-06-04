İki lider arasındaki görüşme bir saatten daha fazla sürdü. Donald Trump, İngiltere ve ABD'nin dünya tarihinin gördüğü en büyük müttefikler olduğunu ifade etti.

İran konusuna da değinen Trump, İngiltere ile ABD'nin aynı fikirde olduğunu vurguladı ve nükleer faaliyetlere kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, protestolarla ilgili sorulan bir soruya ise Trump, "Ben protesto görmedim, 'hani neredeler', dedim." şeklinde cevap verdi.

Jeremy Corbyn ile ilgili açıklama yapan Trump, görüşme talebini reddettiğini dile getirdi.

Ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise dün akşam gerçekleştirilen devlet davetine katılmayı reddetmiş ve "ABD, dünya ve Britanya'da Trump tarafından saldırıya uğramış herkes ile birlik içinde durmak için" protestolara katılacağını belirtimişti.



