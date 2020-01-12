Trump'tan İran'a: Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında “İran liderleri protestocuları öldürmeyin, dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İran liderlerine- Eylemcilerinizi öldürmeyin. Binlerce kişi zaten tarafınızdan öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha önemlisi ABD sizi izliyor. İnterneti açın, gazeteciler özgürce çalışsın. Büyük İran halkını öldürmeyi durdurun” ifadelerini kullandı.