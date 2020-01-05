İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt vererek, "ABD, İran ile askeri çatışma cesaretinden yoksun" dedi. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ise "Trump takım elbiseli bir teröristtir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni silahlara 2 trilyon dolar harcadıklarını ve İran'ın herhangi bir ABD üssüne saldırması durumunda bu yeni silahlardan bazılarını İran'a karşı kullanabileceklerini belirtti.

İran'a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran'ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını Twitter'dan paylaşmasının ardından Trump, İran'a yönelik tehditlerine yenisini ekledi.

Trump, Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunarak "ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden." ifadelerini kullandı.

İran'dan cevap gecikmedi: Cesaret edemez

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yaptığı açıklamada, "Gelecekte olası bir çatışma durumunda ABD'nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olmadığını düşünüyorum" dedi. Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini hatırlatarak, "ABD, İran'a karşı harekete geçmeye cesaret edemez" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ise yaptığı açıklamada, Trump için DEAŞ, Hitler ve Cengiz Han benzetmesi yaparak, 'Hepsi kültürlerden nefret ediyor' ifadelerini kullandı.

Cahromi, 'Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez. Trump takım elbiseli bir teröristtir.' dedi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından İran'ın intikam açıklamalarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'da vurulmak üzere 52 hedef belirlediklerini ifade etmişti.

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