İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Başkan Trump, ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hakkında iki tweet attı. Trump, uçağının Stansted Havaalanı’na inmesinden hemen önce ziyarete karşı çıkan Khan'ı hedef aldı.

ABD Başkanı; kendisi için "Trump liberal demokrasiyi tehdit eden büyüyen bir küresel tehlikenin en önemli örneği" ifadelerini kullanan ve "İngiltere ona kırmızı halı sermemelidir" diyen Khan ile ilgili 'aptalca edepsizlik ediyor' diye yazdı. Trump, Londra Belediye Başkanı'nı başkentteki suçlarla ilgilenmeye davet etti.

İSMİNİ YANLIŞ YAZDI

Trump Khan'la ilgili attığı ikinci tweette ise ismini yanlış yazarak "Kahn, bana aptal ve beceriksiz eski New York Belediye Başkanı Bill De Blassio'yu anımsatıyor. O da berbat bir iş çıkarmıştı" diye devam etti.

Khan, daha önce de Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Trump'ın İngiltere'ye geçen yıl gerçekleştirdiği gezide parlemento yakınında 'Ağlayan Trump bebeği' şeklinde bir balon asılmasına izin vermesi ABD Başkanı'nı kızdırmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi daveti üzerine İngiltere’ye gelen Trump’ın ziyareti 3 gün sürecek. Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, dün ABD Başkanı’nı 1930 ve 1940’larda görülen Avrupalı diktatörlere benzetmişti.



