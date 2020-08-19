ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD First Lady’si Michelle Obama’nın Demokrat Parti Kurultayı’nda kendisine yönelik ağır eleştirilerde bulunmasına sert tepki gösterdi.

Corona salgını nedeniyle ilk defa sanal ortamda gerçekleştirilen kurultaya video mesajıyla katılan eski First Lady Michelle Obama, “Donald Trump, ülkemiz için yanlış başkan. İşi yapabileceğini kanıtlamak için fazlasıyla zamanı oldu, ama açıkça aklı başında değil. Bizim ihtiyacımız olan kişi olamaz” ifadelerini kullandı. Obama, seçmenleri Joe Biden’a oy vermeye çağırırken, Trump’ın 170 binden fazla cana mal olan ve milyonları işsiz bırakan salgını kötü bir şekilde yönettiğini öne sürdü.

Trump'tan yanıt geldi

Trump, Michelle Obama’nın eleştirilerine Twitter’dan yanıt verdi. Kendi yönetiminde ekonominin büyüdüğünü ve işsizliğin azaldığını ifade eden Trump, Obama yönetimini eleştirerek, “Birisi lütfen Michelle Obama’ya, eşi Barack Obama’nın yaptıkları olmasaydı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da olmayacağını açıklayabilir mi” dedi.