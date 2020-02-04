ABD Başkanı Donald Trump'ın milli marş okunduğu sırada sergilediği garip davranışlar bir Instagram videosunda ortaya çıktı. Miami Herald tarafından paylaşılan görüntülerde, Trump'ın durmadan kıpırdandığı, hatta bir ara orkestrayı yönetiyormuş gibi davrandığı fark ediliyor. Üstelik bu anlar, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) Super Bowl olarak anılan şampiyonluk mücadelesinin gösteriminde kaydediliyor. Trump'ın mücadeleyi Florida'da kendisine ait golf tesisinde düzenlediği etkinlikte izlediği, videonun ise Rus-Amerikan bir emlak firması çalışanı tarafından kaydedildiği belirtiliyor. Videoda Trump, oğlu Barron ve first lady Melania Trump arasında görülüyor. Ancak Barron ve Melania Trump, milli marş okunduğu sırada olması gerektiği gibi ellerini kalplerinin üzerine koyuyor. Trump ise konukları selamlıyor, sandalyesini düzeltiyor, orkestra şefi taklidi yapıyor.

Ezbere bile bilmiyor

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Trump'ın neden bu şekilde davrandığına dair teoriler paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, Trump'ın sivil itaatsizle suçladığı ve ulusal marş sırasında diz çökme protestosu ile gündeme gelen atletlere karşı bunu yaptığı yorumları paylaşıldı. 2018'de San Francisco 49ers'ın eski oyucusu Colin Kaepernick, siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara katılmıştı. Daha önce kaydedilen bazı videolarda da Trump'ın milli marşı ezbere bilmediği ortaya çıkmıştı.