Trump'tan önemli seçim talebi
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesini istediğini açıkladı.
30 Temmuz 2020, Perşembe 17:18 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump resmi hesabından attığı bir tweet'le 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek seçimlerin ileri bir tarihe alınmasını istediğini duyurdu.
En kiritik seçimlerini yaşamaya hazırlanan ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler öncesinde zor durumda olan Trump koronavirüs krizinin posta yoluyla oy verme uygulamasını etkileyeceğini belirtti.
Posta yoluyla oy verme işleminin seçimlere zarar vereceğini belirten Trump "Eğer böyle devam ederse 2020 seçimleri tarihteki en hatalı ve hileli seçimler olacak. İnsanlar güven içinde ve düzgün şekilde oy verebilecek olana kadar seçimleri erteleyelim" çağrısı yaptı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1288818160389558273
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