Corona virüs kaynaklı dünyada en fazla vaka ve ölüm sayısında sahip ülke olan ABD'de eleştirilerin hedefi olan Başkan Trump'tan şaşırtan bir yanıt geldi.

ABD'de sağlık kuruluşlarının ölü sayısı ve vakalar konusunda endişeleri dile getirmesine karşın Washington Yönetimi pik noktasına ulaşıldığını ve düşüşe geçildiğini belirtiyor. Ancak 'normalleşme'ye diğer ülkeler kadar hızlı geçilmemesi gerektiğini belirten pek çok kişi Trump yönetiminin tavırlarını eleştiriyor.

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte vaka sayısının hala çok yüksek olmasını ve gelen eleştirileri değerlendirdi. Trump diğer ülkelerin aksine ABD'nin en fazla test yapanlardan biri olduğunu ve bu sonuçların da buna bağlı olduğunu belirtti.

Trump ardından "Şu anda test yapmayı bırakırsak, çok az vakamız olurdu" diyerek herkesi şaşırttı. Trump, bu sözleriyle ciddiyetsizlikle suçlandı ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Ölü sayısı 120 bine yaklaştı

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 186 artarak 2 milyon 143 bin 177'ye ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e çıktı.



