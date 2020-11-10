Dünya Trump'tan yeni seçim mesajı: Kazanacağız!

Trump'tan yeni seçim mesajı: Kazanacağız!

Dünya

Trump'tan yeni seçim mesajı: Kazanacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, seçim ile ilgili yaptığı paylaşımda “Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız” ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2020, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız” paylaşımında bulundu.

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