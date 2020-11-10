ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız” paylaşımında bulundu.







