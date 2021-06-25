Truva Atı hikayesi ve tarihi: Truva Atı nerede, ne zaman yapıldı?

Truva Savaşı ortaya çıktığı zaman savaşın seyrini değiştirecek bir olay yaşanmıştır. Savaş sırasında düşmanı yanıltmak için değişik bir taktik kullanılmıştır. Bu taktiğe verilen isim Truva Atı olarak bilinmektedir. Günümüzde birçok kişi bu savaşı çok merak ederek detaylı şekilde araştırmaktadır. En çok merak edilen ise Truva Atının yapılma nedeni ve nasıl yapıldığıdır. Truva Savaşı'nı dikkat çekici bir hale getirmiş olan Truva Atının sembol heykeli ise Çanakkale'de bulunmaktadır.

TRUVA ATI NEDEN ÖNEMLİ?

Truva Savaşı'nın en ilgi çekici yanı ise Truva Atının kullanılmış olmasıdır. Savaş sırasında yapılan bu at oldukça önemli bir simge olmayı başarmıştır. Truva Savaşı'nı ilgi çekici bir hale getiren olay Truva Atının kullanılmasıdır. Truva Atının ortaya çıkış süreci ve kullanılma şekli herkesin merak duymasına neden olmuştur.

TRUVA ATI HİKAYESİ VE TARİHİ

Truva Savaşı hakkında genel olarak iki tane görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki savaşın Helen yüzünden ortaya çıktığıdır. Helen, Sparta kralı olan Menelaus'un karısı olan kişidir. Diğer bir görüş ise, Sparta kralı Menelaus'un büyük kardeşi Agamemnon'un Truva'ya olan ilgisinden dolayı savaşın çıktığıdır. Agamemnon, Truva'yu almaya giden ordunun kumandanı olarak görev yapmıştır.

Truva Savaşı'nın nasıl çıktığı konusu tartışmalara neden olsa da asıl önemli olan Truva Atı olmuştur. İnsanlar bu savaşın nedenlerine ve gelişmelerine bakmak yerine daha çok bu at ile ilgilenmiştir. Truva Atının önemli olmasına neden olan ise bu atın savaşın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmasıdır. Savaş farklı bir şekilde ilerlerken Truva Atı devreye girdikten sonra her şey farklı ilerlemiştir.

Truva savaşının M.Ö. 500 yıllarında yapıldığı düşünülmektedir. Truva Atınında bu savaş içerisinde yapıldı ğı bilinmektedir. Yani Truva Atı M.Ö. 500 yıllarında yapılmıştır.

Truva Savaşı başladıktan sonra ciddi bir mücadele yaşanmıştır. Savaş ilerledikçe Truvalılar üstün bir konumda yer almıştır. Bir süre sonra ise Truvalılar savaşı kazanmaya çok yakın olmuşlardır. Hatta savaşı kendilerinin kazandığını düşünerek rehavete kapılmışlardır. Ancak İthaka Kralı Odysseus devreye girince işler değişmiştir.

ODYSSEUS KİMDİR?

Odysseus, İthaka kralı olarak bilinen eşsiz ve ünlü bir kişiydi. Penelope'nin eşi ve Telemachus'un babası olan Odysseus, çok zeki ve kurnaz bir kişiydi. Zaten Truva Atı fikride ondan çıkmıştır. Hayatı maceralarla ve ilginç durumlarla geçen İthaka Kralı için Truva Atını bulmak hiç de zor değildi. Zeki, kurnaz ve hırslı olan Odysseus bu atı bularak savaşın seyrini değiştirmiştir.

Savaş ile aynı adı taşıyan Truva Atı fikrini bulan Odysseus, bu fikrini kumandan Agamemnon'a iletmiştir. Savaşı kaybetme safhasına gelen Agamemnon bu fikri doğru bulmuştur. Bunun sonucunda tahtadan büyük bir at yapılmıştır. Bu atı sahile bırakan Agamemnon, Truvalıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ayı sahilde gören Truvalılar bunun zafer için bir armağan olduğunu düşünmüşlerdir. Bundan dolayı atı alarak şehre getirmişlerdir.

Truva Atının şehre getirilmesinden sonra atın içinden çıkan askerler Truva şehrini ele geçirmişlerdir. Bu sızma hareketi başarılı olmuş ve Truva şehri ele geçirilmiştir. Truva Savaşının içerisinde yer alan bu olay uzun yıllar hafızalarda kalmıştır ve kalmayana devam etmektedir.