TSB: “Hayat sigortasız olmaz”

Kampanya filmi dijital kanallardan yayınlanıyor. Kampanyaya dair olumlu dönüşler aldıklarını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli; “Kampanyamızın ilk filminde hayat dışı branşlara odaklanmıştık. Yeni filmimizi ise hayat sigortası ile ilgili hazırladık. Bu filmde de hayatta pek çok risk olduğunu ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin en başında sigortanın yer aldığını vurguluyoruz. Sigorta sektörü olarak hastalıkta, sağlıkta, eğitimde sigortalılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. Aileyle geçirilen güzel anlardan, mezuniyet töreninden ve hastane odasından sahneleri ekrana taşıyan film, “Hayat, sigortasız olmaz” mesajıyla sona eriyor.



