TSEV yurtdışı eğitimlerine startı Azerbaycan’dan verdi

Sırada Azerbaycanlı sigortacılar da var

Kalkavan’dan aldığımız bilgilere göre, aktüerlik sınavlarına girecek Azerbaycanlı sigortacılara verilen eğitim, 16 Kasım’da başladı. Eğitimi alanlar, aktüerlik sınavına girecek olan kişiler. Sınava girecek olan adaylardan bazıları aktüer, bazıları ise değil. Azerbaycan’da ilk kez böyle bir sınav yapıldığı için; lisanslanmamış olmaları nedeniyle hali hazırda aktüer olanlar da eğitime katılacak. Amaç, Azerbaycan’da aktüerlik mesleğini yapacak kişilerin asgari bir bilgi birikimine sahip olmasını sağlamak. 144 saat sürecek eğitim, 7 konu başlığını kapsıyor. Toplam 4 kademeden oluşuyor; 52 saat sürecek, ilk modül ocak ayında bitiyor. Eğitimler, Adobe Connect programı üzerinden online yapılıyor.

Her modülün ardından test ve klasik sorulardan oluşan bir sınav yapılacak. 60 puan ve üzeri alan kişiler başarılı kabul edilecek. Sınavları, (Türkiye’de SEGEM’in yaptığı gibi) Azerbaycanlı adaylara TSEV yapacak. Aktüerlik sınavlarına girecek Azerbaycanlı bireyler dışında, TSEV Aralık ayında da Azerbaycan sigorta sektörüne yönelik eğitimle

İran’la ambargo yüzünden eğitimlere başlanamadı

Azerbaycan’ın, TSEV’in yurt dışında planlı ve ücrete tabi ilk deneyimi olduğunu vurgulayan Kalkavan; “Bu anlamda bizim için çok değerli. Ayrıca, eğitimlerin, Azerbaycan sigorta sektörüne önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bu iki proje ile Azerbaycan sigortacılığı ile ülkemiz sigortacılığı arasında çok önemli bir köprü kurulmuş olacak. Ümit ediyorum ki bu köprü üzerinden zaman içerisinde çok bilgi aktarımı sağlanacaktır” dedi. Daha önce basında da yer alan TSEV’in İran projesi ile ilgili ise Kalkavan, İran ile bu ülkeye uygulanan ambargo nedeniyle eğitime başlayamadıklarını kaydetti.

İlk 10 ayda yüzde 46 artış

1970 yılında Türkiye Sigorta Birliği ve Milli Reasürans tarafından genç sigortacıları eğitmek için kurulan TSEV; sigorta sektöründe çalışmakta olup mesleği sigortacılık olanların ya da sektörde çalışmak isteyenlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayan köklü bir kurum. 2019 yılında ilk 10 ayda TSEV’de 2 bin 407 kişi eğitim almışken; 2020 yılının ilk 10 ayında eğitim alan kişi sayısı yüzde 46 oranında artışla; 3 bin 511 kişiye ulaştı. TSEV, son 5 yılda eğitim verdiği kişi sayısını da 3’e katladı.



