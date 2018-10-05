TSK açıkladı! Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenledi ve 3 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



