Türkiye TSK, M4 karayolunda görüntülendi

TSK, M4 karayolunda görüntülendi

Türkiye

TSK, M4 karayolunda görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) ateşkes anlaşmasında M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılması kararının ardından, M4 karayolunda görüntülendi.

07 Mart 2020, Cumartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan ateşkes kararı, 6 Mart günü saat 00.01 itibariyle uygulamaya konuldu. İdlib mutabakatında yer alan, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi ve Türk-Rus ortak devriyelerinin başlatılması kararının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), M4 karayolunda devriye hazırlıkları yaptığı görüntülendi.

İdlib mutabakatında, Türk-Rus ortak devriyelerinin 15 Mart tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştı.

İHA

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