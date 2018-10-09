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Son dakika: TSK sosyal medyadan paylaştı, beğeni yağdı

TSK'nın sosyal medyada paylaştığı tahliye operasyonu büyük ilgi gördü.

09 Ekim 2018, Salı 12:20 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 12:41
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Türk Silah Kuvvetleri'nin kahraman askerleri yine imkansızı gerçekleştirdi. Gelen son dakika görüntülerinde, bir tahliye operasyonu için 3000 metre rakımlı kayalığa gelen pilot, neredeyse helikopterin iniş takımlarını kayalıklara yaslayarak tahliyeyi başarıyla gerçekleştiriyor.

TSK bu anları sosyal medya hesabından "Kahraman pilotlarımızın terörle mücadele harekâtında 3000 m rakımdaki kayalıktan gerçekleştirdiği tahliye." notuyla paylaştı.

İşte o anlar:

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