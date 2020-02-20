Türkiye TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Türkiye

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

20 Şubat 2020, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

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