Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi'' denildi.











