Türkiye TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

21 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!


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