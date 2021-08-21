TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!
https://twitter.com/tcsavunma/status/1429046408447987713
BUNLARI DA OKUYUN