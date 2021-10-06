Türkiye TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

06 Ekim 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



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