TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
06 Ekim 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1445644264558399493
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