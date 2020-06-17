Türkiye TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Türkiye

TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de." açıklamasında bulundu.

17 Haziran 2020, Çarşamba 02:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı.


AA


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