Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler kararlaştırıldı. Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar şu ifadeleri kullandı:

Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personelle mücbir sebeple konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir.

Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.

Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak.





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