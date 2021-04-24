Gündem TSK'dan Metina'ya kara harekatı!

TSK'dan Metina'ya kara harekatı!

Gündem

TSK'dan Metina'ya kara harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Bölgede kara harekatı başladı.

24 Nisan 2021, Cumartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların biri inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken bir son dakika haberi daha geldi.

Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.

Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.

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