Terör örgütüne hem yurt içinde hem de sınırlarımız ötesinde darbe üstüne darbe iniyor. Bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.







