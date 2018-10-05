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Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

05 Ekim 2018, Cuma 12:44 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 12:55
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Terör örgütüne hem yurt içinde hem de sınırlarımız ötesinde darbe üstüne darbe iniyor. Bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 05 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



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