TSK'dan Menbiç hattında 53'üncü devriye faaliyeti
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 53'üncü koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç hattında 53'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, bugün 53'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
AA