Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç hattında 53'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, bugün 53'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

AA