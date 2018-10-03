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TSK'nın jet pilotu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım çok ses getirdi. TSK'nın paylaştığı fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. TSK'nın bu harika paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı

03 Ekim 2018, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 15:06
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Türk Silah Kuvvetleri sadece yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. 

TSK'nın Twitter üzerinden yaptığı son paylaşım herkesin tüylerini diken diken etti. TSK'nın yaptığı paylaşımda "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda tam teşekküllü pilotun uçuş öncesi fotoğrafı yer alıyor.

İşte o paylaşım:

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

TSK'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşın altına, "Avına bakan kartal gibi mübarek", "Kontrolü yaparken ameliyata hazırlanan bir cerrah haline bürünmüş", "Ayağınıza taş değmesin" gibi yorumlar yapıldı.

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